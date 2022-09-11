Германия отказалась поставлять Украине танки западного производства

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт снова отклонила просьбы Украины о поставках боевых танков.

"Ни одна страна не поставляла боевые пехотные машины западного производства или основные боевые танки, - цитирует ее Reuters. - Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

На прошлой неделе немецкое издание Die Welt сообщило, что Киев запросил у Берлина 100 танков Leopard 2 и запчасти для них. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отказал в этом во время визита премьера Украины Дениса Шмыгаля в Германию в начале сентября.