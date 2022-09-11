Эмираты закупят у Турции 120 Bayraktar

Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры о крупной закупке вооруженных беспилотников у турецкого производителя Baykar, пишет Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, переговоры между Baykar и госкомпаниями эмиратского агентства по закупкам оружия Tawazun о поставке известных беспилотников Bayraktar TB2 продолжаются с марта.

Один из источников сообщил, что переговоры ведутся о поставке 120 Bayraktar TB2. «Они будут поставляться вместе с боеприпасами, центрами управления и подготовки. Вместе это может составить сделку на сумму до 2 млрд долларов», – сказал источник.