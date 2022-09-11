Еще одно сенсационное заявление Расима Мамедова: «Аваз Зейналлы слил меня турецким спецслужбам»

Расим Мамедов заявил, что на протяжении многих лет Аваз Зейналлы шантажировал его и членов его семьи.

Бизнесмен также заявил, что Аваз Зейналлы получал деньги от Логмана Зульфугарлы (один из бывших владельцев компании Baku Steel Company - ред.) и распространял ложь и клевету.

«Когда я находился под арестом, он сообщил турецким спецслужбам, будто я дал поручение похитить Логмана Зульфугарлы. Слава Аллаху, теперь Аваз Зейналлы сидит рядом со мной, надеюсь, образумится», - сказал бизнесмен.