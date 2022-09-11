Еще одно сенсационное заявление Расима Мамедова: «Аваз Зейналлы слил меня турецким спецслужбам»
Как сообщал ранее haqqin.az, в ходе сегодняшнего заседания суда бывший руководитель компании Baku Steel Company Расим Мамедов прокомментировал дело арестованного руководителя «Хурал ТВ» Аваза Зейналлы.
Расим Мамедов заявил, что на протяжении многих лет Аваз Зейналлы шантажировал его и членов его семьи.
Бизнесмен также заявил, что Аваз Зейналлы получал деньги от Логмана Зульфугарлы (один из бывших владельцев компании Baku Steel Company - ред.) и распространял ложь и клевету.
«Когда я находился под арестом, он сообщил турецким спецслужбам, будто я дал поручение похитить Логмана Зульфугарлы. Слава Аллаху, теперь Аваз Зейналлы сидит рядом со мной, надеюсь, образумится», - сказал бизнесмен.