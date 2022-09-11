Путин: «тактика блицкрига» Запада не сработала

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию. По его словам, РФ справляется с давлением со стороны стран Запада, и их «тактика блицкрига не сработала», передают российские СМИ.

Путин заявил, что сокращение ВВП России замедлилось до 4,3%, а «экономическая активность возросла». Уровень инфляции в РФ после пикового значения в апреле снизился до 14,1%, и есть основания ждать около 12% по итогам года.

«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала», - убежден Владимир Путин.

По мнению Путина, состояние российского бюджета «существенно лучше», чем в экономиках большинства стран G20 и стран БРИКС. «Действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», - утверждает Путин.