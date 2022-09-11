Сербия заменит российскую нефть иракской и иранской

Власти Сербии намерены заменить российскую нефть собственным, иракским и иранским сырьем, сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович. С 1 ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций.

«Мы с 1 ноября больше не будем импортировать российскую нефть, у нас будет прежде всего нефть из Киркука (Ирак), будет и своя нефть, потому что НИС (Нефтяная индустрия Сербии) имеет около 20% сербской нефти, а остальное будет иранская или какая-то другая нефть», - сказала Зорана Михайлович агентству Танюг.

Михайлович добавила, что в 2021 году Сербия импортировала из России 25% нефти, еще 20% получила из собственной добычи, остальные потребности покрыли поставки из Киркука.

С 1 ноября Сербия не сможет получать российскую нефть из-за санкций ЕС. Нефть из России в страну доставляют танкерами по Адриатическому морю в Хорватию, после чего перекачивают по нефтепроводу JANAF.