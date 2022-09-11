Али Асадов провел совещание в открытом поле

В рамках визита в Агсуинский район премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел рабочее совещание, посвященное текущим проблемам и предстоящим задачам в производстве продовольственной пшеницы в стране, а также ознакомился с деятельностью ЗАО «Агсу Агропарк».

Как сообщили в Кабинете Министров, на рабочем совещании с участием руководителей соответствующих государственных структур и частных компаний, работающих в аграрном секторе, были обсуждены вопросы, связанные с исполнением Указа Президента Азербайджанской Республики «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей» от 19 июля 2022 года №1754.

Состоялся обмен мнениями о глобальных вызовах, связанных с продовольственной безопасностью, существующих проблемах в производстве продовольственной пшеницы в Азербайджане, предстоящих задачах, механизмах государственной поддержки в соответствии с Указом.