Минобразования о школьных формах

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов в интервью haqqin.az заявил, что одно предприятие не может обеспечить формой всех школьников.

По словам родителей, у них возникли трудности с покупкой школьного комплекта для детей.

Сегодня перед Бакинским швейным домом произошло столпотворение, кадры с места событий быстро распространились в социальной сети.

«Швейный дом является частной компанией и не получал заказов от какого-либо государственного учреждения. Они могут производить от 1200 до 1500 форм каждый день. Швейный дом продал уже более 30 тысяч форм», - сказал Азимов.

Министерство науки и образования также выразило обеспокоенность по поводу вопроса школьных комплектов.

Как сообщили нашему изданию в ведомстве, в 2022-2023 учебном году нет никаких обязательств по введению новых школьных форм.

«Ученики могут приходить в школу с прошлогодними формами. В связи с этим директорам школ было дано соответствующее поручение не требовать от учащихся надеть новые школьные формы. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем со школьной формой родители могут обратиться в «колл-центр» Министерства науки и образования по телефону 146-6 и Управления образования по городу Баку по телефону 146-1.