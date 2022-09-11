И в Кремле не видят перспектив для переговоров Путина и Зеленского

В Кремле пока не видят предпосылок для переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что Владимиру Путину постоянно докладывают о развитии военных действий в Украине, сообщают российские СМИ.

Также, по словам Пескова, встреча президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил об ошибках в российской армии, пока не назначена. «Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», - сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Он добавил, что эта позиция Кремля относится и к предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирных переговоров.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что договор с Россией может быть заключен после освобождения занятых РФ украинских территорий. «Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями», - сказал он.