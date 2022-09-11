Губернатор: Украина может вернуть Луганскую область под свой контроль

«Возвращение населенных пунктов Луганской области может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области». Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Он отметил, что, возможно, скоро начнутся операции в Луганской области, поэтому местным жителям нужно приготовиться.

«После окончательного освобождения Лимана эстафету перенимаем мы. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут», - цитирует его РБК-Украина.

По его словам, российские войска пытаются выехать из Луганской области. При этом часть армии, которая все еще остается в регионе, деморализована.

«Там, где партизаны подняли украинские флаги, они до сих пор на месте. Коллаборанты не решаются их снять», - подчеркнул глава администрации области.