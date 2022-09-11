Патрушев: США помогают Украине обстреливать Запорожскую АЭС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США предоставляют Украине информацию о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции для обстрелов.

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинцами критических объектов Запорожской АЭС из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев указал, что последствия таких провокаций могут быть катастрофическими не только для украинского и российского населения, но и для жителей Европы.

«По своим масштабам последствия могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме», - предупредил он.