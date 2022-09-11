Полиция повязала еще 15 наркоторговцев

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Низаминского района в ходе операций, проведенных в поселках Кешля и "8-й километр" за последнюю неделю, задержали еще 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в МВД, у них было обнаружено около 2 килограммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина. Задержанные сказали, что осуществляли незаконный оборот наркотиков в Низаминском районе и других районах столицы.

А на территории Ясамальского района за последние 10 дней задержаны 29 наркоторговцев.

На территории Низаминского и Ясамальского районов продолжаются операции по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.