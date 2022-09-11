ОАО «Азерлотерея» дает старт новому проекту под названием «История победителей». В этом проекте отражаются истории победителей мгновенных лотерей, организованных компанией, и положительное влияние выигранных ими призов на их жизнь.

Первым героем «Истории победителей» является Муслимов Ильгар Сабир оглы, житель Загаталы. Ильгар, выигравший крупный приз, 50 тысяч манатов в моментальной лотерее «Угурлу 7» (Счастливчик 7), на выигранные деньги отремонтировал свой дом.

Ильгар Муслимов, время от времени пытавшийся найти свое счастье в моментальных лотерейных билетах, рассказал, что его радости не было предела, когда он приобрел выигрышный билет.