Коронавирус в Азербайджане: трое скончались

В Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, 80 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 805 709 человек вылечились, 9 857 человек скончались, число активных больных – 2 372.

За прошедшие сутки проведено 1 916 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 195 841 тест.