Лапид: возобновление ядерных переговоров с Ираном – большая ошибка

«Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на предлагаемых в данный момент условиях стало бы критической ошибкой». Об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

По его словам, либеральные демократии должны иметь желание и возможность защищать себя.

«Иногда свободу нужно защищать силой. Наше партнерство требует от нас действовать сообща против растущей угрозы того, что Иран станет ядерной державой», - сказал Лапид, добавив, что передал канцлеру Германии актуальную разведывательную информацию по иранскому вопросу.