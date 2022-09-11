Отдел информации 16:55

Армения не только не завершила вывод своих военнослужащих с территорий Азербайджана, контролируемых российскими миротворцами, но и наоборот, увеличивает их число за счет наемников, проходящих службу в незаконных армянских вооруженных формированиях в Карабахе. Несколько месяцев назад начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асриян заверил журналистов, что призывники из Армении служить в Карабахе не будут, а вот граждане Армении могут проходить службу в «армии обороны сепаратистов» на основании частного контракта, чему Министерство обороны Армении препятствовать не станет.

Позже секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян уточнил, что Ереван не будет более направлять в Карабах военнослужащих, а те из них, кто был призван в армию и направлен в Карабах до 44-дневной войны, будут выведены после окончания срока их призыва, то есть к 1 сентября 2022 года. Аналогичную информацию продублировал и глава МИД Арарат Мирзоян, а премьер-министр Никол Пашинян и вовсе заявил в начале сентября, что все до одного армянские военнослужащие из Карабаха уже выведены. На самом деле Армения вывела из Карабаха только часть своих военнослужащих. Остальные же продолжают служить по контракту в так называемой «армии обороны», то есть в составе незаконных вооруженных формирований. И хотя последние в соответствии с Трехсторонним соглашением от 2020 года должны быть полностью разоружены, они тем не менее продолжают вооруженные провокации против Азербайджана. Как известно, в начале августа азербайджанская армия в рамках операции «Возмездие» нанесла мощный удар по воинской части армянских вооруженных формирований в Агдере, ликвидировав также боевые позиции провокаторов на горе Буздуг в направлении Кельбаджара. В результате азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важную высоту, еще больше ограничив активность незаконных вооруженных формирований.

После чего в армянском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что после выдвинутого Азербайджаном ультиматума тяжелая техника «армии обороны НКР», включая БМП и артиллерийские системы, была выведена из Карабаха в Армению. При этом официальный Ереван через российских миротворцев убеждал Азербайджан, что, оставшись без артиллерии и бронетехники, «армия обороны» просуществует еще какое-то время в виде некой «гвардии», оснащенной только стрелковым оружием, после чего будет окончательно упразднена. Что полностью соответствовало требованиям Азербайджана, в соответствии с которыми ни один вооруженный армянин не должен оставаться на территориях, контролируемых в настоящее время российскими миротворцами. Однако в реальности армянская сторона в очередной раз отказалась выполнять договоренности. И хотя 1 сентября уже позади, в Карабахе до сих пор орудуют незаконные формирования армянских военнослужащих, число которых – и это подтверждают информированные источники – продолжает расти. Настораживает и то, что приостановлен процесс изъятия у незаконных армянских формирований тяжелой техники. А это значит, что Армения до сих пор не отказалась от планов сохранить военный контроль над частью территорий Азербайджана. То есть, потерпев сокрушительное поражение в ходе 44-дневной войны и имея весьма ограниченные возможности, Ереван тем не менее по-прежнему стремится продолжать оккупационную политику.