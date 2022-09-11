Как Азербайджану избавиться от армянских вооруженных формирований в Карабахе? срочно в номер

Отдел информации

Армения не только не завершила вывод своих военнослужащих с территорий Азербайджана, контролируемых российскими миротворцами, но и наоборот, увеличивает их число за счет наемников, проходящих службу в незаконных армянских вооруженных формированиях в Карабахе.

Несколько месяцев назад начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асриян заверил журналистов, что призывники из Армении служить в Карабахе не будут, а вот граждане Армении могут проходить службу в «армии обороны сепаратистов» на основании частного контракта, чему Министерство обороны Армении препятствовать не станет.

Армения отказалась вывести войска из Карабаха

Позже секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян уточнил, что Ереван не будет более направлять в Карабах военнослужащих, а те из них, кто был призван в армию и направлен в Карабах до 44-дневной войны, будут выведены после окончания срока их призыва, то есть к 1 сентября 2022 года. 

Аналогичную информацию продублировал и глава МИД Арарат Мирзоян, а премьер-министр Никол Пашинян и вовсе заявил в начале сентября, что все до одного армянские военнослужащие из Карабаха уже выведены.

На самом деле Армения вывела из Карабаха только часть своих военнослужащих. Остальные же продолжают служить по контракту в так называемой «армии обороны», то есть в составе незаконных вооруженных формирований. И хотя последние в соответствии с Трехсторонним соглашением от 2020 года должны быть полностью разоружены, они тем не менее продолжают вооруженные провокации против Азербайджана.

Как известно, в начале августа азербайджанская армия в рамках операции «Возмездие» нанесла мощный удар по воинской части армянских вооруженных формирований в Агдере, ликвидировав также боевые позиции провокаторов на горе Буздуг в направлении Кельбаджара. В результате азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важную высоту, еще больше ограничив активность незаконных вооруженных формирований.

Неужели Азербайджану вновь придется прибегнуть к силе?

После чего в армянском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что после выдвинутого Азербайджаном ультиматума тяжелая техника «армии обороны НКР», включая БМП и артиллерийские системы, была выведена из Карабаха в Армению. При этом официальный Ереван через российских миротворцев убеждал Азербайджан, что, оставшись без артиллерии и бронетехники, «армия обороны» просуществует еще какое-то время в виде некой «гвардии», оснащенной только стрелковым оружием, после чего будет окончательно упразднена. Что полностью соответствовало требованиям Азербайджана, в соответствии с которыми ни один вооруженный армянин не должен оставаться на территориях, контролируемых в настоящее время российскими миротворцами.

Однако в реальности армянская сторона в очередной раз отказалась выполнять договоренности. И хотя 1 сентября уже позади, в Карабахе до сих пор орудуют незаконные формирования армянских военнослужащих, число которых – и это подтверждают информированные источники – продолжает расти.

Настораживает и то, что приостановлен процесс изъятия у незаконных армянских формирований тяжелой техники. А это значит, что Армения до сих пор не отказалась от планов сохранить военный контроль над частью территорий Азербайджана. То есть, потерпев сокрушительное поражение в ходе 44-дневной войны и имея весьма ограниченные возможности, Ереван тем не менее по-прежнему стремится продолжать оккупационную политику.

Для чего Армения концентрирует в Карабахе боевую технику?

В результате все больше актуализируется вопрос, что в сложившейся ситуации делать Азербайджану? И, главное, как долго Баку должен терпеть присутствие на своей территории незаконных вооруженных формирований и армянских военнослужащих?

Министр обороны Закир Гасанов распорядился в ходе совещания с командованием армии строго пресекать любые провокации как на армяно-азербайджанской границе, так и в районах, подконтрольных российским миротворческим силам.

Из чего следует, что азербайджанская армия готова провести спецоперацию по полной нейтрализации незаконных армянских формирований, действующих на суверенной территории Азербайджана. 

Если Армения будет и дальше прибегать к тактике затяжек и не выполнять свои обязательства по их разоружению и выводу из территорий, находящихся под контролем сепаратистского режима в Ханкенди, у Азербайджана есть все возможности и соответствующие средства для осуществления спецоперации в кратчайшие сроки.