Близ села Чалтырь Ростовской области прогремел мощный взрыв, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

На кадрах, опубликованных местными жителями, видны клубы черного дыма за лесополосой. Кроме того, судя по ролику из Таганрога, работает система ПВО. При этом официального подтверждения данной информации нет.

«Только что был взрыв. Не хлопок, не щелчок, а именно взрыв. Было очень страшно. Я такого никогда не слышала, первый раз в жизни это слышу», - подписала видео одна из очевидиц.

Также сообщается, что звуки, похожие на хлопки, слышали в Ростове, Азове, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске.