В рамках 50-летия появления дзюдо в Азербайджане состоялось еще одно мероприятие. В Сумгаите рядом с монументом «Голубь», считающимся символом города, Федерация дзюдо нашей страны (ACF), Исполнительная власть Сумгаита и Главное управление молодежи и спорта Сумгаита организовали мастер-класс.

Собравшимся рассказали о философии дзюдо, его роли в физическом и нравственном воспитании детей и молодежи. Советник президента ACF, призер чемпионата мира Натик Багиров в своей речи также отметил повышение интереса к дзюдо в Азербайджане в последние годы, поведал о планах Федерации по развитию материально-технической базы. Багиров подчеркнул, что основная цель таких проектов – увеличение числа детей и молодежи, занимающихся дзюдо, и пропаганда этого вида спорта.

Чемпион Паралимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион Европы Ильхам Закиев поблагодарил Федерацию за организованное в Сумгаите мероприятие и отметил, что жители города очень довольны таким вниманием со стороны ACF.

Затем свое мастерство на татами продемонстрировали Натик Багиров, тренер молодежной сборной, призер чемпионата мира Эльхан Раджабли, а также юные дзюдоисты Айтен Вердиева, Айнур Эфендиева, Шахин Оруджзаде, Абиль Юсубов. Участники мастер-класса пообщались с публикой, пригласили всех присутствующих заниматься дзюдо. Желающие имели возможность выйти на татами и на себе испытать все прелести этого вида единоборства. Были также организованы викторины. Задавались вопросы на тему дзюдо. Правильно ответившие получали подарки.