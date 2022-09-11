Ветеран Второй Карабахской войны Эльнур Рустамов совершил попытку самосожжения.

Как заявили haqqin.az в TƏBİB, пострадавший в настоящее время госпитализирован в Наримановский медицинский центр с ожогами 70% тела. Его состояние оценивается как критическое.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что участник войны совершил самосожжение в знак протеста против действий главы муниципалитета Бузовна.

Получить какие-либо комментарии в муниципалитете Бузовна не удалось. Корреспонденту haqqin.az заявили лишь то, что председателя нет на месте.