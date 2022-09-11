В Украине арестовали экс-главу СБУ в Харьковской области
Суд в Украине арестовал подозреваемого в госизмене бывшего руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина без возможности внесения залога, передает Украинская правда.
Отмечается, что по материалам государственного бюро по расследованиям суд избрал меру пресечения в виде ареста для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы.
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