Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:04

Россия начала скупать миллионы боеприпасов для войны в Украине у Северной Кореи. Одновременно с этим стало известно, что Москва обратилась к Нью-Дели с просьбой продать ей некоторое количество ракет БрахМос, индийской модификации российских «Яхонтов». Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя традиционно назвал заявления о приобретении Россией миллионов боеприпасов у КНДР фейком. Но столь же традиционно ему не поверили, поскольку таким же фейком он ранее называл и информацию о приобретении Россией иранских беспилотников.

Итак, двухсотый день спецоперации похож на сто девяносто девятый - разгром в Харьковской области не превращается в военную катастрофу только по причине нехватки ресурсов и возможностей ВСУ. Пожалуй, сегодня этот дефицит возможностей — единственный спасательный круг для Кремля, спасающий от разгрома на Харьковском направлении. Но и у него самого дефицит на дефиците сидит и дефицитом погоняет. Уже окончательно стало ясно, что остановиться в конфликте с Украиной Кремль уже не может. Это совершенно исключено. На нынешнем этапе российского кризиса единственный метод управления, доступный правящему режиму - либо внутренний террор, либо внешняя агрессия. Нормальное управление закончилось, и его уже не будет до самого краха. Пространства решений нет, оно стягивается в одну-единственную точку. Поэтому и выхода у кремлинов не осталось – только раскручивать маховик агрессии. Вот только загвоздочка небольшая присутствует – к двухсотому дню российской «невойны» внезапно обнаружилось, что чего ни коснись – ничего нет, включая боеприпасы. Устаревший характер ведения боевых действий, основанный на чудовищном расходе ракет и снарядов, привел к тому, что ложка начала скрести по дну.

По подсчетам аналитического Jamestown Foundation, за первые пять месяцев войны Россия могла использовать до 735 тысяч тонн артиллерийских снарядов. Эти оценки не учитывают регулярные удары украинской армии по российским военным складам. А складские запасы не бездонны, а учитывая солидный возраст советских вооружений, далеко не все, что хранится на складах, может быть пущено в ход. Кроме того, по «плану Путина», которого никто не видел, но Москва всех уверяет, что он есть, «спецоперацию» начинали в расчете на молниеносную победу, а потому никакого развертывания мобилизационных мощностей не предусматривалось. А мобилизовать российскую экономику даже на самом базовом уровне российская власть не может или попросту боится. Тут такая штука, что начать сложно, а вот что будет дальше - просто неизвестно. Лечение может оказаться страшнее болезни. А потому приходится идти по миру с протянутой рукой. Одновременно на всех уровнях категорически отрицая позорный факт побирушничества. Северная Корея Кремлю с боеприпасами обязательно поможет, ведь не случайно то, что информация только просочилась, а посол КНДР уже ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения, а также о реализации проекта строительства автомобильного моста через пограничную между двумя странами реку Туманган.