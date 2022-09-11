Украина начала «зачистку» освобожденных территорий

В освобожденном от российских войск украинском городе Изюм начали искать жителей, которые сотрудничали с российскими властями. «Фильтрационные мероприятия», по словам мэра города Валерия Марченко, будут проходить в течение 10 дней. Об этом он рассказал Русской службе BBC.

«В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их», — заявил украинский чиновник.

После «фильтрации» в город, по словам мэра, смогут вернуться мирные жители. Марченко уточнил, что из Изюма уехало почти две трети населения.

По словам мэра, сейчас в большинстве районов нет света, газа, воды и связи. Кроме того, в городе проблемы с отоплением, так как почти все котельные разбомблены.

Накануне стало известно о задержании в Украине экс-главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина. Его подозревают в государственной измене и самовольном оставлении места службы. По данным Государственного бюро расследований, подозреваемый умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону на фоне полномасштабного вторжения и действовал в интересах ВС РФ.

6 сентября украинские военные начали контрнаступление. По словам украинского президента Владимира Зеленского, к вечеру 9 сентября было освобождено три десятка населенных пунктов в Харьковской области. 10 сентября ВСУ заняли ключевые города Изюм, Купянск и Балаклея. По неподтвержденной информации, российские войска бежали из Волчанска, Лисичанска и Лимана.