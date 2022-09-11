В Иране разработали беспилотник «для ударов по Тель-Авиву и Хайфе»

Командующий сухопутными войсками иранской армии Киюмарс Хейдари заявил, что во время военных учений в Иране был представлен беспилотный летательный аппарат «Араш-2», который якобы способен нанести удары по Хайфе и Тель-Авиву. Такую новость распространили сегодня иранские СМИ.

«Араш-2» – стратегический БПЛА, которому удалось уничтожить цель в ходе учений сухопутных войск», – сказал Хейдари, добавив, что иранская армия уже ждет приказа применить усовершенствованный БПЛА.

По сообщениям иранских СМИ, «Араш-2» был представлен в двух модификациях, оснащенных инфракрасными камерами и камерами для поражения различных целей с высокой точностью.

Утверждается, что беспилотник может совершать перелеты на расстояние до 2 000 километров, а также способен летать в течение полутора часов со скоростью до ста километров в час.