Стали известны некоторые подробности кровавой «разборки», произошедшей накануне, 11 сентября, между преступными группировками, состоящими из азербайджанцев, в Стамбуле. По сообщениям турецких СМИ, 4 из 6 человек, пострадавших в результате стрельбы в одном из кафе стамбульского района Сарыер под названием «Вади Стамбул», являются гражданами Азербайджана. Кроме азербайджанцев пострадал один гражданин Турции и иранец. При этом, по сообщению, гражданин Ирана никакого отношения к этой «разборке» не имеет, он оказался на месте происшествия случайно и получил пулю во время перестрелки.

Преступники открыли огонь и скрылись с места происшествия на роскошных автомобилях. Полиция начала масштабную операцию по их поиску.

Причина «разборки» пока неизвестна, но сообщается, что жизнь одного из пострадавших, гражданина Азербайджана Рафика Алиева находится под угрозой - он получил 8 пулевых ранений в ногу. Состояние остальных раненых удовлетворительное.

Полиция установила, что «разборка» произошла между группой азербайджанцев-граждан Грузии и группой граждан Азербайджана. Полиция допрашивает раненых Ракифа Алиева, Азера Ахмедова и Мехраджа Керимова. Сообщается, что прокуратура готовит ходатайство в судь с целью избрания меры пресечения в отношении Ахмедова и Керимов.

Согласно информации, в ходе инцидента ранения получили не имевшие отношения к преступным группировкам гражданин Ирана Сеид Али Риза и азербайджанец Гулам И., а также гражданин Турции Фатих Мехмет К. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пятеро подозреваемых убегают с места происшествия. Они скрылись на автомобилях «Мерседес» и «Лексус».