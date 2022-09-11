Глава Генштаба Керим Велиев встретился с генералом Дашкиным фото
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, на встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре этого года в Баку.
Стороны решили ознакомиться с местом проведения заседания, обменялись мнениями по другим вопросам.