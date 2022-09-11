«Глава администрации» Крыма Сергей Аксенов, назначенный из Москвы после аннексии полуострова российскими войсками, записал видеообращение, в котором угрожает уголовным наказанием крымчанам, которые «выходят на публичные мероприятия, поют гимн Украины и выкрикивают националистические лозунги».

«На общественных мероприятиях скандируют националистические лозунги, поют гимны, особенно в период специальной военной операции. Это будет караться в уголовном порядке – и организаторы, и участники», – заявил Аксенов.

По его словам, за подобные действия можно лишиться работы или потерять право заниматься бизнесом в Крыму.

«Считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как настоящие предатели. Всем пособникам, всем, кто поддерживает украинский режим, на мой взгляд, рациональное предложение: надо ехать в то государство, которое поддерживается»,— написал Аксенов.