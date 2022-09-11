Армия Украины отвоевала город в Донецкой области
Вооруженные силы Украины вошли в город Святогорск Донецкой области и проводят зачистку местности. Об этом пишет Украинская правда.
В сети опубликовано фото поднятого на крыльце городского совета украинского флага, а также бойца Нацгвардии Виталия Маркива и надписи "Мы в Святогорске".
Официальных сообщений Генштаба или Минобороны Украины пока нет.
Ранее ВСУ освободили село Богородичное Донецкой области.
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