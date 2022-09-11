Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:23

В конце августа, когда украинская армия атаковала позиции российской группировки, сосредоточенной на правом берегу Днепра в направлении Херсона, и освободила несколько небольших населенных пунктов, военные аналитики и эксперты заговорили о переломе в войне в Украине. Что неудивительно, поскольку это была первая за шесть месяцев войны контрнаступательная операция ВСУ. Она стала возможной после того, как российская армия, захватив с тяжелыми потерями Северодонецк и Лисичанск, продвигалась со скоростью один километр в неделю и в итоге остановила наступление.

Блестящая войсковая операция Поставка США украинской армии высокоточных ракетных установок HIMARS вынудила российскую армию прекратить атаки и перейти к обороне. Впрочем, и атаки украинской армии на Херсонской равнине также нельзя было назвать масштабным контрнаступлением в классическом понимании. Украинцы смогли нанести «кинжальные удары» по линии обороны русских с нескольких направлений и отбросить их, примерно, на 10-12 километров - сил для нанесения масштабного контрудара, казалось, не хватило. С другой стороны, российская херсонская группировка уже находилась в отчаянном положении - после месяца регулярных ударов HIMARS и другой дальнобойной артиллерии западного производства по мостам через Днепр, ее логистика оказалась сильно потрепанной - очень непросто снабдить 20-тысячную группировку только понтонными мостами и катерами. Поэтому предполагалось, что Генштаб ВСУ не станет наносить удары по херсонской группировке русских, а попытается окружить ее и разгромить. В то время, когда все внимание было приковано к происходящему на Херсонском фронте, 6 сентября стали поступать известия о неожиданных событиях. В сообщениях из российских источников и групп в социальных сетях говорилось, что украинская армия начала контратаку крупными силами на Харьковском фронте и быстро продвинулась, чтобы окружить Балаклею - один из крупнейших городов области. На данный момент Балаклея осаждена, украинцы продвигаются через север и юг от нее, не заходя в город.

Таким образом, стало ясно, что украинский Генштаб умышленно привлек внимание к планам контрудара в направлении Херсона, тогда как его главной целью было намерение отвлечь внимание от планируемого удара в направлении Харькова. В результате, даже российские военные пропагандисты были вынуждены признать, что Генштаб ВСУ умело вводил их в заблуждение. Ну, а в последующие дни события стали развиваться молниеносно. Взяв под полный контроль Балаклею, украинская армия двинулась в сторону Купянска - еще одного стратегически важного населенного пункта в Харьковской области. Еще до входа в город украинцы начали его осаду, и уже 10 сентября десятитысячная изюмская группировка русской армии оставила Купянск и без боя сдала Изюм, бросив сотни единиц боевой техники и тысячи тонн боеприпасов. Россия запустила ленд-лиз для Украины Российское командование, которое упорно молчало о том, что на самом деле произошло на Харьковщине, в итоге было вынуждено сделать 10 сентября заявление, в котором глава пресс-службы Минобороны России генерал Конашенков с присущим ему пафосом сообщил, что командование приняло решение «переформировать» силы в Харькове и «направить усилия на укрепление позиций» в Донецкой области. Мол, именно поэтому харьковская группировка оставила позиции. Однако в военной науке четко прописано, как именно должен происходить вывод войск, и понятно, что это не имеет ничего общего с бегством русских из-под Харькова. Какое же это «плановое отступление», если противнику оставляют всю боевую технику?

Произошедшее нельзя назвать иначе, как разгромом изюмской группировки. В социальных сетях циркулируют многочисленные видеоматериалы с кадрами военной техники, оставленной российской армией. Трофеев столько, что украинские бойцы до сих пор не успели все собрать и вывезти: танки, самоходные гаубицы, БМП, реактивные установки... Украинцы не без злорадства пишут в соцсетях, что не надо больше ждать вступления в силу закона США о ленд-лизе - Россия сама запустила ленд-лиз для Украины. Всего за 4-5 дней украинская армия освободила более 4 000 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов, а по информации, обнародованной 11 сентября, ВСУ вышли на государственную границу с Россией. Также есть видеокадры, на которых украинская армия добивает отступающие подразделения системами HIMARS. Однако на освобождении Харьковщины плохие новости для России не заканчиваются. Уничтожение изюмской группировки осложнило положение россиян и на Луганщине. Уже есть сообщения о том, что украинская армия вышла на окраины Северодонецка, оккупированного в июле, и продвигается в направлении Лисичанска. Кроме того, для русских есть опасность потерять город Лиман, где проходят стратегически важные подвозные пути. В недавнем отчете Института изучения войны США (ISW) говорится, что освобождение Харьковщины перечеркнуло планы России полностью оккупировать Донбасс. Американские военные аналитики заявили, что за успехом ВСУ стоят как умелое планирование кампании, так и западное вооружение, включая и HIMARS. Под Бахмутом погиб Бонапарт Освобождение Изюма положило конец «наполеоновским» планам Кремля относительно «освобождения» всего Донбасса. ВСУ разрушили планы русских захватить Бахмут, Славянск и Краматорск через Изюмское направление. Таким образом, последние успехи российской армии в Украине датируются 3 июля, когда она захватила Лисичанск. Уход из Изюма ставит крест на первоначальных планах Кремля и теперь российскому командованию придется думать над «планом Б». Если даже российской армии и удастся взять Бахмут, то на этом все и закончится, поскольку у нее нет поддержки с севера. При этом американцы считают, что анонсирование контрнаступления ВСУ на Херсонщине было объявлено не просто так - за выходные украинские защитники смогли добиться успеха на некоторых важных точках, а также уничтожили очередную понтонную переправу через Днепр.