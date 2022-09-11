В России еще одна смерть топ-менеджера

В районе острова Русский во Владивостоке погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин. Об этом сообщила пресс-служба КРДВ.

По данным российских СМИ, Печорин погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российской полиции, он якобы выпал из катера на полном ходу. Для поиска топ-чиновника задействовали сотрудников МЧС РФ. Позже поисковый отряд нашел тело погибшего.

Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Он занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок.

Российские СМИ напоминают, что в феврале от инсульта скончался 43-летний гендиректор КРДВ, бывший заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Это не первая смерть крупных чиновников и бизнесменов в России в последнее время. В январе был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман, в феврале – 61-летний Александр Тюляков. Оба занимали высокие посты в структуре "Газпрома" и якобы совершили самоубийство. В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его дочь и жену. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам. Через несколько дней такой же случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатека" Сергей Протосеня, его жена и дочь. В июле в пригороде Санкт-Петербурга нашли застреленным Юрия Воронова, руководителя транспортной организации Астра Шиппинг, занимавшейся арктическими подрядами "Газпрома". Недавно в Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.