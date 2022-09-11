Как сообщал haqqin.az, в отношении руководителя интернет-телеканала «Хурал ТВ», журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.

11 сентября Бинагадинским районным судом в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.



Отметим, что haqqin.az ранее обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Однако спустя некоторое время журналист обрушился с критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.

Известный журналист Севиндж Османгызы обратилась к главному редактору информационно-аналитического портала haqqin.az, журналисту Эйнулле Фатуллаеву внести ясность в это дело.