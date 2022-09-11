Индия не хочет покупать российскую нефть за рубли

Правительство и компании Индии не желают выполнять российское требование о переводе в рубли сделок по импорту нефти, сообщает Business Standard со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

После начала войны в Украине Индия более чем в 30 раз увеличила закупки российской нефти, забирая все сырье, от которого отказалась Европа. С 30 тысяч баррелей в сутки в январе поставки индийским НПЗ взлетели до 960 тысяч баррелей в июле.

Россия настаивает, чтобы в дальнейшем экспорт нефти в Индию оплачивался в рублях — по аналогии со схемой, на которую перешел «Газпром» в торговле газом с Китаем, говорят источники Business Standard. Платежи в обход мировой долларовой системы, считают российские чиновники, станут неуязвимы для санкций: ни американский, ни европейский банк не сможет их заблокировать через свои корсчета.

«Пока мы осуществляем платежи в долларах. Рублевые платежи будут чрезвычайно сложны, потому что, даже если мы захотим заплатить в российской валюте, (нужной для этого), ликвидности просто нет», — объясняет источник в нефтяной отрасли Индии.

По его словам, чтобы расплатиться рублями, все равно придется задействовать доллары — чтобы на них купить российскую валюту, причем, за пределами Индии. Импортеры нефти подняли вопрос российских требований на уровне правительства, но и там не горят желанием переходить на рубль, пишет BS.

Проблемы возникли с банками, большинство из которых не желает открывать счета российским кредитным организациям, чтобы обеспечить транзакции в нацвалютах, сообщал Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.