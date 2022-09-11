Зеленский: Без США нам не вернуть свои земли

"США - лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", - сказал Владимир Зеленский.

Украина не сможет победить в войне с Россией без помощи США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Президент Украины прокомментировал заявления о том, что представители Республиканской партии могут меньше поддерживать Украину, чем демократы. Он отметил, что верит в двухпартийную поддержку Украины.

В ноябре в США состоятся выборы в Палату представителей, по итогам которых ожидается, что контроль в нижней палате Конгресса перейдет к республиканцам. Также будет избрана треть членов Сената.

"Для нас это очень важно. Мы воюем. Мы не можем дать возможности миру ослабить поддержку Украины, потому что Россия может тогда выиграть эту борьбу, и это будет трагедия 21-го столетия", - сказал Зеленский.