Украинские военные взяли под контроль границу с Россией

Украинские военные из Сил специальных операций «Азов-Харьков» и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до города Волчанск. Об этом сообщается в Telegram ССО «Азов-Харьков».

«Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница», — сказано в сообщении.

Военные добавили, что подробная информация и видео будут позже.