Робот стал гендиректором китайской компании

Известная как Танг Ю робот-руководитель будет служить «центром данных в реальном времени и аналитическим инструментом» для поддержки принятия решений в китайской организации.

Танг Ю возглавит главное дочернее предприятие компании — Fujian NetDragon Websoft — и станет символом внедрения искусственного интеллекта в управление. С момента своего основания в 1999 году эта технологическая компания стала одним из самых уважаемых в Китае разработчиков видеоигр и мобильных приложений. Она отвечает за многопользовательские онлайн-игры Heroes Evolved и Conquer Online, а также соответствующие приложения для Android, наряду с Conquer Poker — Texas Hold’em, пишет Daily Mail.

Компания NetDragon Websoft пока не раскрывает существенных подробностей об обязанностях Танг Ю и о том, как они будут способствовать управлению компанией. Однако было сказано, что она будет курировать работу «отдела организации и эффективности» миллиардной компании. Кроме того, ожидается, что Танг Ю сыграет важную роль в развитии талантов и обеспечении справедливого и эффективного распределения рабочих мест для всех сотрудников.