В России заявили, что Украина готовит «большое наступление» в Запорожье

Член назначенной Россией «администрации» Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия готовит «большое наступление» в районе Запорожской АЭС и проводит переброску артиллерийских установок.

Рогов утверждает, что, по данным разведки, всю координацию военных действий Украины на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют Британия и США.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что в российских военных телеграм-каналах неоднократно появлялись оценки, что следующее наступление ВС Украины будет в Запорожской области с целью выйти на границу с Крымом и побережье Азовского моря. При этом украинская сторона даже на уровне экспертов не озвучивала планы о наступлении в этом направлении.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, в марте 2022 года в ходе вторжения России в Украину была захвачена российскими силами.