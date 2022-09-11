Лавров встретился в Москве с лидером ХАМАС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Москве с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

В сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства говорится, что в ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику.

«С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.