Азербайджан и Израиль нарастят поставки газа в Евросоюз

"Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе", - отметил Лапид после встречи.

Израиль сможет поставить в Евросоюз около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид на встрече в понедельник, 12 сентября, в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет Deutsche Welle.

Шольц в свою очередь указал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

В Азербайджане заявили, что до конца года планируют поставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году. "Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров", - написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча увеличилась почти на 10 процентов и составила 30,6 млрд кубометров, добавил он.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы, напоминает немецкое издание. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.