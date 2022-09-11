Генштаб ВСУ: Россия приостанавливает отправку новых бойцов в Украину

Военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению украинского Генштаба, "на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших... не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий".

Далее в сводке утверждается, что ситуация ухудшается из-за отношения к раненым российским военным: "В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий".