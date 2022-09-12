США снова заверили: и дальше будем поддерживать Украину

В понедельник украинские войска продолжили контрнаступление и отвоевали у отступающих российских войск территории на северо-востоке Украины. А Белый дом снова выразил приверженность делу дальнейшей поддержки Украины, передает Reuters.

«Мы оставляем за Украиной право оценивать осуществляемые ею операции, но ясно, что она ведет тяжелую борьбу за возвращение территории», – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что США будут «продолжать поддерживать Украину, так как она продолжает защищать свою демократию...».

В Белом доме также осудили удары по инфраструктуре Украины, которые российские войска нанесли в последние дни.