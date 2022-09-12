Азербайджан завоевал еще три медали на чемпионате мира по борьбе

В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе.

Сегодня бронзовые медали завоевали три азербайджанских борца греко-римского стиля. Талех Мамедов (63 кг) в схватке за бронзу одолел армянина, Хасрат Джафаров (67 кг) – соперника из Турции, а Ариф Нифтуллаев (97 кг) – представителя Италии.

Напомним, вчера Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал золото, а Ульви Ганизаде (72 кг) – серебро.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана золото, серебро и три бронзы.