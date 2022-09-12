Какие продукты подорожали в августе в Азербайджане

В январе-августе этого года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 118,9% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 107,2% по непродовольственным товарам, 110% по платным услугам населению.

В Госкомстате сообщили, что в августе текущего года индекс потребительских цен составил 100,9% по сравнению с июлем и 114,2% по сравнению с августом прошлого года.

В августе более высокие в сравнении с предыдущим месяцем цены на отдельные продукты питания привели к росту цен на хлеб, муку, печенье, рис, макаронные изделия, говядину, баранину и курицу, колбасные изделия, сгущенное молоко, творог, сыр, яйца, растительное масло, лимоны, огурцы, чеснок, зеленую фасоль, чечевицу, сахар и сахарный песок, конфеты, какао-порошок, напиток Кока-Кола, лимонад, пиво. Снижение цен наблюдалось в основном на свежую рыбу, яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, дыню, виноград, помидоры, лук, капусту, перец, баклажаны.

Цены на другие продукты питания не претерпели никаких изменений.