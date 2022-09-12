В Украине заявили, какое оружие им необходимо

Власти Украины заявили, что им необходимы десятки видов вооружений, чтобы успешно вести наступление против российских войск в этом и следующем годах. В их числе ракеты дальнего радиуса действия, которые США до сих пор отказывались поставлять.

Составленный Киевом список был передан американским законодателям, с ним ознакомилась The Wall Street Journal.

Список состоит из 29 типов вооружений и боеприпасов. В их числе армейский оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS с дальностью полета баллистической ракеты до 300 км. Администрация Байдена отказывалась предоставить такое оружие Украине из опасений, что та сможет наносить удары по территории России, что может спровоцировать ее военный конфликт с Западом.

Помимо ATACMS Украина также попросила 2000 ракет для успешно применяемых ею комплексов HIMARS, которые США предоставили ей ранее; кроме того, в списке присутствуют танки, беспилотники, артиллерийские системы, антикорабельные ракеты Harpoon, пишет WSJ.