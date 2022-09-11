Как сообщает присутствовавший на судебном заседании корреспондент haqqin.az, из показаний выступивших на суде свидетелей стало ясно, что министерство по дешевой цене выкупало квартиры у граждан для семей шехидов и инвалидов Карабах а, но оформляло их по высокой.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

В качестве свидетеля первым выступил житель Гянджи Талех Алекперов. В своих показаниях он указал, что хотя в договоре купли-продажи, заключенном с сотрудником министерства, было указано, что квартира приобретена за 51,6 тысячи манатов, ему было выплачено лишь 33,5 тысячи манатов: «В ходе следствия я дважды давал показания, подтверждаю свои слова. Они сказали, что покупают квартиру для семей шехидов. Маклер по имени Кямиль дал мне 33 тысячи 500 манатов и получил доверенность. Он сказал, что остальные деньги отдадут позже, но этого не произошло. На момент подписания договора купли-продажи стоимость дома составляла 51 тысячу манатов. Мне сказали, что эта сумма не имеет ко мне никакого отношения, деньги пойдут на ремонт».

Жительница Гянджи Улдуз Вердиева в своих показаниях сообщила, что ее трехкомнатная квартира была продана за 36 тысяч манатов: «Выкупить квартиру пришли социальные работники. Я подписала документы. Квартиру зарегистрировали на 51,5 тысячи манатов».

С аналогичным заявлением выступила и жительница Гянджи Гюльдющя Гашимова. Она сообщила, что продала свою трехкомнатную квартиру в жилом массиве Ени Гянджа сотруднику министерства за 31 тысячу манатов: «Сказали, что покупают эту квартиру для инвалида, для семьи шехида. Я продала квартиру за 31 тысячу манатов. В ходе следствия выяснилось, что в документации была указана 51 тысяча манатов. Мне об этом сказала внучка».

Другой свидетель, Руфан Тагиев, в своих показаниях сообщил, что продал трехкомнатную квартиру за 35 тысяч манатов: «Я продал дом маклеру, покупателя не знал. В документе, который подписал, была сумма в 51 тысячу 700 манатов. Моя квартира была без ремонта».

Эльмар Самедов, известный как потерпевший по делу Аждара Джабиева (осужден на 8 лет и 6 месяцев по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям – ред.), также выступил в качестве свидетеля. В своих показаниях он сообщил, что встречался с экс-начальником аппарата министерства Аждаром Джабиевым по поводу приватизации двухэтажного объекта, находящегося на балансе Министерства труда и социальной защиты населения: «Я хотел решить вопрос с Госкомитетом по имуществу. Но Аждар Джабиев сказал, что за 50 тысяч манатов можно все уладить. Я согласился и дал Джабиеву 50 тысяч манатов. Однако объект мне не приватизировали и не отдали, а деньги не вернули. В общей сложности вернули лишь 10 тысяч манатов. Джабиев угрожал мне, когда я связался с ним по телефону. Я больше не звонил. Боялся не за себя, а за свою семью, родных. Услышав, что его арестовали, написал заявление, меня допросили».

Свидетель Заман Самедов (брат Эльмара Самедова – ред.) рассказал, что в 2014-2015 годах купил 65 соток земли возле «Соленого озера» в Масазыре. В то время начальником аппарата министерства был Аждар Джабиев. Джабиев пообещал помочь приватизировать участок, но позже сказал, что приватизировать его невозможно. Когда Самедов попросил вернуть деньги, Джабиев сказал: «Иди и напиши заявление, что ты не жалобщик, и мы вернем 40 тысяч манатов в течение нескольких дней. Я поверил и написал. А Салима Муслимова я вижу здесь впервые, раньше никогда его не видел».

Судебный процесс продолжится 19 сентября.

Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Экс-министр был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже из-за проблем со здоровьем он был помещен под домашний арест. Министерство финансов признано потерпевшим по уголовному делу.

Отметим, что Салим Муслимов в ходе следствия вернул государству 20 из 27 миллионов манатов. Также арестовано имущество экс-министра на 8 миллионов манатов.