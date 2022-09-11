Израиль: Иран превращает сирийские военные объекты в ракетные заводы

"Под присмотром иранского командующего Касема Сулеймани Иран превратил CERS в объекты по производству высокоточных ракет средней и большой дальности и вооружения, поставляемых движению "Хезболла" и иранским ставленникам", - приводит слова министра The Jerusalem Post.

Иран переоборудовал сирийский Научно-исследовательский центр (CERS) в сирийской провинции Хама под более чем 10 предприятий по производству современных ракет и прочего вооружения для поставок проиранским силам, утверждает министр обороны Израиля Бени Ганц.

На конференции этого издания в Нью-Йорке Ганц продемонстрировал карту этих объектов в районе сирийского Масьяфа. Газета напоминает, что Израиль неоднократно наносил удары по этому комплексу, последний раз подобный удар зафиксировали 25 августа.

Глава Минобороны Израиля также заявил, что помимо CERS Иран ведет работы над созданием объектов военной промышленности в Ливане и Йемене. По его словам, Иран передал свыше $1 млрд своим союзникам, в том числе более $500 млн "Хезболле", сотни миллионов долларов йеменским повстанцам-хуситам, более $100 млн ХАМАС и палестинской группировке "Исламский джихад". Министр подчеркнул, что отмена санкций против Ирана даст ему доступ к более чем $100 млрд, которые, в частности, пойдут на поддержку подобных группировок.

Ганц также заявил, что Иран производит все больше современных центрифуг для обогащения урана, в том числе на подземных предприятиях. Завершая свое выступление, израильский министр указал, что Тегерану могут потребоваться всего недели для получения достаточного количества материалов для создания ядерной бомбы. Ганц призвал продолжать давление на Иран, пока он и мировые державы не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.