«Высокопоставленных российских офицеров» взяли в плен в Украине
В ходе контрнаступления украинские военные взяли в плен высокопоставленных российских офицеров, сообщает немецкая Welt.
Согласно информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские военные часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.
В Welt отметили, что украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно тысячи россиян попали в плен, среди них также есть «высокопоставленные офицеры».
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