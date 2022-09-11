«Высокопоставленных российских офицеров» взяли в плен в Украине

В ходе контрнаступления украинские военные взяли в плен высокопоставленных российских офицеров, сообщает немецкая Welt.

Согласно информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские военные часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.

В Welt отметили, что украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно тысячи россиян попали в плен, среди них также есть «высокопоставленные офицеры».