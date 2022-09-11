Согласно информации, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.

Ночью 12 сентября подразделения воооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию в направлении Дашкесана, Кельбаджара и Лачина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении, в том числе из минометов. В результате этого имеются потери среди личного состава и повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, а также обеспечения безопасности военнослужащих и гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными на этом направлении, предпринимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боестолкновения.

Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Кедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций Азербайджанской Армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время наблюдалось сосредоточение Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Все эти факты еще раз свидетельствуют о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также стремится затормозить реализацию реализуемых Азербайджаном крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов в освобожденных от оккупации приграничных районах и сохранить напряженную обстановку у границ Азербайджана.

Еще раз заявляем, что всю ответственность за провокацию, конфликт и потери несет военно-политическое руководство Армении.

Информация о ситуации будет доведена до сведения общественности.