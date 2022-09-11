Минобороны Азербайджана обратилось к СМИ
Министерство обороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей.
Военное ведомство настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию, распространяемую Министерством обороны Азербайджана, не распространять сообщения дезинформационного характера противоположной стороны.
Минобороны отмечает, что регулярно будет предоставляться официальная информация о произошедших в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении боевых действиях.