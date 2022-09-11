Минобороны: информация о сбитом самолете Азербайджана ложна

Информация о якобы уничтожении принадлежащего Азербайджану военного самолета в направлении Басаркечарского района, распространенная армянской стороной, ложна и носит дезинформационный характер, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Кроме того, как заявили в военном ведомстве, информация, распространяемая в армянских телеграм-каналах, об обстреле подразделениями Азербайджанской армии в направлении Горисского района государственной границы и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре не соответствует действительности.

Минобороны еще раз напоминает, что подразделения Азербайджанской армии не стреляют по гражданской инфраструктуре.