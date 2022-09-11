Зеленский рассказал, какая территория Украины уже освобождена

Вооруженные силы Украины с начала сентября уже освободили более 6 тыс. кв. км территории Украины – на востоке и на юге страны. Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Движение наших войск продолжается", – добавил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также предложил объяснение, почему Россия начала наносить ракетные удары по электростанциям и другим объектам энергетики Украины. По мнению Зеленского, Россия боится, что Украина поможет своей электроэнергией Европе. "Россия пытается помешать нам направить возможности Украины на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электроэнергии – это то, чего Россия сейчас очень боится, потому что мы можем сломать российские планы по опустошению кошельков европейцев этой зимой за счет безумных цен на энергию", - сказал Зеленский.