Распространяемая Арменией информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Контрмеры в ответ на провокации Армении носят локальный характер и направлены против законных военных объектов, являющихся огневыми точками. Ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер и направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций Армении.

Нанесение ударов по гражданским объектам и невинным людям является стандартной военной методологией, используемой вооруженными силами Армении. Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно обстреливала азербайджанские города и мирных жителей баллистическими ракетами и кассетными бомбами.