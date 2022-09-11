Почти половина Донецкой области под контролем Украины

Несмотря на все усилия российских военных, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – не занятые, а уничтоженные РФ города.

«Донетчина – одна из самых больших областей, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области...», - заявил Кириленко.

В понедельник, 12 сентября, согласно фотографиям в соцсетях, украинские военнослужащие установили флаг Украины над Святогорским горсоветом Донецкой области.